



Чрезмерное потребление мяса и молока убивает природу - исследование

Новое исследование, которое является крупнейшим и наиболее всесторонним исследованием из когда-либо проводившихся, изучающим влияние мясной и молочной промышленности на планету, показало, что если человечество не сократит потребления мяса - остановить глобальное потепление будет сложно. Эта отрасль отвечает за треть парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу и загрязняющих планету.



Согласно исследованию, переход на диету без мяса приведет к 75-процентному сокращению выбросов, вызванных животноводством в мире. Кроме того, исследование показало, что переход на веганство привел бы к уменьшению разрушения окружающей среды на 66 процентов и сокращению использования пресной воды для этой отрасли на 54 процента.



Следует отметить, что огромное влияние производства мясных и молочных продуктов на окружающую среду хорошо известно из предыдущих исследований, проведенных в этой области. В то же время эти исследования больше полагались на модели и научные расчеты и меньше проверяли реальность на местах.



Напротив, новое исследование проанализировало диету 55 000 человек в Великобритании. Кроме того, ученые использовали данные 38 000 ферм в 119 странах мира, чтобы понять, какие виды продуктов питания наносят наибольший ущерб окружающей среде, а какие менее вредны для планеты.



Результаты однозначно показали, что отказ от мясных и молочных продуктов в рационе значительно снижает загрязнение окружающей среды, вызванное пищевой промышленностью во всем мире. Чтобы проиллюстрировать разницу между мясными культурами и овощными сельскохозяйственными культурами, исследователи отметили, что органический мясной продукт, выращенный в самых передовых и наименее загрязняющих условиях, доступных в отрасли, по-прежнему наносит ущерб природе в восемь раз больше, чем самое загрязняющее растительное производство - выращивание масличных культур.



Профессор Питер Скарборо из Оксфордского университета, который руководил исследованием, опубликованным в журнале Nature Food, объяснил, что "наш выбор диеты оказывает большое влияние на планету. Сокращение количества мяса и молочных продуктов в нашем рационе может иметь огромное значение, когда дело доходит до воздействия на окружающую среду в мире".



Эксперт далее заявил, что помимо сильного загрязнения воздуха молочной и мясной промышленностью, эта отрасль оказывает очень серьезное воздействие на всю окружающую среду, потому что эта отрасль использует 70 процентов пресной воды в мире, вызывает 8 процентов загрязнения рек и озер и занимает около 75 процентов суши Земли, ситуация, которая приводит к уничтожению лесов и серьезному ущербу биологическому разнообразию в природе.



В выводах исследования было указано, что для того, чтобы продолжать производить продукты питания во всем мире, уменьшить ущерб, наносимый красоте земли, и предотвратить усиление климатического кризиса, необходимо резкое сокращение потребления молока и мяса.



"Новых технологий и сокращения пищевых отходов будет недостаточно", — отмечают исследователи.

