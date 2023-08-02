



"Человекоподобный" медведь вызвал бум посетителей в китайском зоопарке - видео

Видео в соцсетях с солнечным медведем в китайском зоопарке вызвало споры о его подлинности и слухи о том, что медведица выглядит настолько человечно, что может быть сотрудником в костюме медведя. Это стало причиной большого наплыва посетителей в зоопарке в провинции Чжэцзян на востоке Китая, которые хотят своими глазами увидеть удивительное животное или убедиться, что кадры, распространяемые в интернете - только фейк и ловкие спецэффекты.



Число посетителей в зоопарке Ханчжоу увеличилось на 30 процентов до примерно 20 000 в день с тех пор, как видео с малайским солнечным медведем по имени Анжела стало популярной темой в китайских социальных сетях на выходных, сообщает Chao News из провинции Чжэцзян.



В сообщениях на своем официальном аккаунте в WeChat и в интервью местным СМИ зоопарк опроверг утверждения о том, что медведь — подделка, заявив, что Анжела "определенно не человек". Солнечные медведи из Малайзии меньше других медведей и выглядят по-другому, но они настоящие, сообщил Зоопарк Ханчжоу в своем аккаунте в социальной сети в понедельник.



"Наш зоопарк находится в ведении государства, поэтому такой ситуации быть не может. Температура летом почти 40 градусов по Цельсию. Если вы наденете меховой костюм, вы, конечно, не сможете продержаться больше нескольких минут, чтобы не упасть от жары", — сказал один из сотрудников, сообщают местные СМИ.



Группа по защите прав животных PETA заявила, что инцидент показал, что всех животных зоопарка, включая этого медведя, следует переместить в заповедники, в которых "приоритетом является благополучие животных".



"Эти высокоинтеллектуальные и социальные существа заслуживают того, чтобы жить свободно и процветать в своей естественной среде, а не использоваться в качестве зрелища для человеческого развлечения", — заявил во вторник вице-президент PETA в Азии Джейсон Бейкер.