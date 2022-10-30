



Чехи митингуют против роста экстремизма и выражают поддержку Украине

Десятки тысяч чехов вышли на главную площадь Праги в воскресенье против роста популизма и экстремизма, через два дня после того, как коалиция крайне правых политических движений, маргинальных групп и Коммунистической партии провела акцию протеста на той же площади.



Размахивая флагами Чехии, США, НАТО и Украины, многие в толпе выразили поддержку Украине в войне против России, в отличие от акции протеста в пятницу, когда организаторы, выступающие против Евросоюза и НАТО, призвали к прямым переговорам с Москвой о поставках газа.



Надписи на транспорантах в воскресенье гласили: "Чехия против страха", "Мы справимся с этим", "В Украине на карту поставлено будущее демократии".



"Спасибо, что пришли встретиться лицом к лицу со своим страхом", — в унисон сказали толпе организаторы акции. — "Понятно, что многие люди боятся. Однако это не всегда плохо, страх — хороший слуга и помогает нам выжить".



Демонстрация также включала видеовыступление первой леди Украины Елены Зеленской, которая призвала людей оставаться сосредоточенными на том, что происходит в ее стране.



"Мы не позволим России втянуть нас и весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Пока люди не закроют глаза на войну, наш свет никогда не погаснет", — сказала Зеленская.



Высокие цены на энергоносители, вызванные войной на Украине, заставили правительства по всей Европе смягчить удар роста цен на энергоносители для потребителей и предприятий.



В Чешской Республике правительство премьер-министра Петра Фиалы подписалось под санкциями ЕС против России и заняло жесткую позицию в отношении вторжения Москвы в Украину. Он также принял ряд мер, включая финансовую помощь компаниям и ограничение цен на электроэнергию для домашних хозяйств.

