



Часы, расплавившиеся во время бомбардировки Хиросимы, проданы за 31 000 долларов

Часы, расплавившиеся во время бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, проданы на аукционе более чем за 31 000 долларов.



Часы застыли во времени в момент взрыва атомной бомбы над японским городом - 8:15 утра - в последние дни Второй мировой войны, сообщает бостонская компания RR Auction. Победная ставка на аукционе, завершившемся в четверг, составила 31 113 долларов.



Артефакт был извлечен из руин Хиросимы и дает представление о колоссальных разрушениях, вызванных взрывом первой атомной бомбы над городом.



По словам представителей аукционного дома, небольшие часы с латунными тонами - редкий экземпляр, уцелевший в зоне взрыва, - были выставлены на торги наряду с другими исторически значимыми предметами. Несмотря на помутнение стекла, вызванное взрывом, стрелки часов остановились на отметке 8:15 утра - моменте, когда самолет B-29 Enola Gay сбросил атомную бомбу "Малыш".



Аукционный дом сообщил, что, по словам отправителя лота, британский солдат извлек наручные часы из руин города, когда выполнял миссию по доставке предметов первой необходимости в районе префектуры Хиросимы.

