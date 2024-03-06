



"Calvins или ничего". Запрет на гипер-сексуальную рекламу отменен



Управление по контролю за рекламой отменило свое решение, согласно которому постер Calvin Klein представлял исполнительницу FKA twigs как "стереотипный сексуальный объект".



Реклама была запрещена в январе, после того как Управление по рекламным стандартам получило две жалобы на то, что использованное изображение "чрезмерно сексуализировано" и объективизирует женщин.



Но на этой неделе Управление заявило, что решение было пересмотрено, поскольку "мы обеспокоены тем, что наше обоснование запрета рекламы было в значительной степени ошибочным".



Calvin Klein-poster van FKA Twigs toch niet 'seksueel expliciet' https://t.co/nssRfiSyS0 — NOS (@NOS) March 6, 2024

"После тщательного обдумывания наш совет, независимое жюри, которое решает, нарушает ли реклама в Великобритании правила, считает, что изображение не было откровенно сексуальным, что в рекламе FKA Twigs была представлена уверенной и контролирующей себя, и, следовательно, она не была объективирована".36-летняя британская музыкантша была изображена на плакате в джинсовой рубашке, обтягивающей ее тело наполовину, оставляя обнаженными ягодицы и половину одной груди, с текстом, гласящим: "Calvins или ничего".После того как реклама была запрещена, FKA twigs, настоящее имя которой Тахлиа Дебретт Барнетт, была среди тех, кто критиковал это решение, сказав: "Я не вижу "стереотипного сексуального объекта", которым меня обозначили.Я вижу красивую сильную цветную женщину, чье невероятное тело преодолело больше боли, чем вы можете себе представить".