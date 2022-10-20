Новости » Life Style
Бывший музыкант "Аквариума" идет добровольцем на войну в Украину
20.10.2022 07:19 Раиса Вовк

Бывший музыкант "Аквариума" идет добровольцем на войну в Украину

Бывший музыкант группы "Аквариум" Андрей Решетин планирует отправится на войну в Украине добровольцем. Сейчас музыканту 59 лет и есть небольшой опыт службы в стройбате.

«А я не бегу в Европу, я русский человек. Россия - моя Родина, и я ей служу», - сказал музыкант.

Решетин отметил, что он считает культурой то, как формируется человек. А главной частью культуры он назвал отвагу и доблесть.

Решетин известен в Санкт-Петербурге тем, что 24 года проводил фестиваль старинной музыки EarlyMusic. В 2022 году фестиваль не проводился.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы