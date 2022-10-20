



Бывший музыкант "Аквариума" идет добровольцем на войну в Украину

Бывший музыкант группы "Аквариум" Андрей Решетин планирует отправится на войну в Украине добровольцем. Сейчас музыканту 59 лет и есть небольшой опыт службы в стройбате.



«А я не бегу в Европу, я русский человек. Россия - моя Родина, и я ей служу», - сказал музыкант.



Решетин отметил, что он считает культурой то, как формируется человек. А главной частью культуры он назвал отвагу и доблесть.



Решетин известен в Санкт-Петербурге тем, что 24 года проводил фестиваль старинной музыки EarlyMusic. В 2022 году фестиваль не проводился.



