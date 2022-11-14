



Будущее педиатрии уже здесь: "Шнайдер" представляет программу "Больница на дому"

Детский медицинский центр «Шнайдер», принадлежащий больничной кассе «Клалит», предпринял беспрецедентный и инновационный шаг в педиатрии,

запустив пилотный проект по созданию детской больницы на дому. Управлять проектом будет д-р Гилат Ливни, глава детского отделения «Алеф» в медцентре. Среди лечащего персонала — д-р Литаль Йешарим, главная медсестра Тами Баразани и административный директор Хани Гершковиц. Нынешняя инициатива является частью проекта «15-я больница» в «Клалит». Его основная идея — позволить детям, подходящим для этого, пройти госпитализацию у себя дома, в комфортной и знакомой обстановке, не изменяя распорядок дня семьи и в то же время получая на дому качественную медицинскую помощь, включая все услуги медцентра «Шнайдер».



Госпитализация на дому будет производиться в одном из двух возможных вариантов. Первый — по прибытии ребенка в МАЛРАД (отделению неотложной медицины), в соответствии с решением медперсонала. Второй вариант — в дополнение к больничной госпитализации, то есть, сокращение срока пребывания в медицинском центре за счет продолжения ухода на дому. Госпитализация на дому будет проводиться так же, как и в «Шнайдере», в рамках, определенных персоналом больницы и под его же ответственностью, обеспечивая комплексные охват и обслуживание любых нужд в режиме 24/7. В рамках проекта «Шнайдер на дому» обслуживающий персонал больницы будет ежедневно проверять госпитализированных на дому или виртуально, по мере необходимости. Если понадобятся консультации врачей-специалистов или возникнет необходимость в комплементарном уходе (социальная служба, питание, физиотерапия и т. д.), команда консультантов-специалистов медцентра «Шнайдер» будет поддерживать контакт с семьей виртуально, с целью консультирования и лечения, прямо как в больнице.



Перед отправкой на домашнюю госпитализацию родители пройдут полный инструктаж о том, что ожидает их и ребенка, о поддержании контакта с лечащим

персоналом и об оборудовании, которым они будут пользоваться в рамках «Больницы на дому». После госпитализации пациенты получает домашний амбулаторный комплект, который включает в себя планшет и средства удаленного мониторинга и наблюдения, такие как Tyto, термометр и пульсоксиметр — в зависимости от вида наблюдения, которое будет предписано врачами. Эти меры позволят медицинскому персоналу следить за состоянием здоровья пациентов на протяжении всей госпитализации. В случае, если во время госпитализации возникнет необходимость в проведении тестов, которые нельзя реализовать на дому, в центре «Шнайдер» будет проведено обследование, после которого может быть продолжена домашняя госпитализация. В случае, если будет принято решение о прекращении госпитализации на дому и переходе в больницу, прием больного будет осуществляться максимально быстро и эффективно.



Продолжительность госпитализации на дому будет определяться медицинскими потребностями, а решение о выписке будет приниматься персоналом больницы в зависимости от состояния здоровья. Перед выпиской семья пройдет инструктаж и получит объяснения медсестер относительно продолжения лечения, а после выписки ей будет предоставлена справка о выписке и эпикриз. Поликлиника будет проинформирована о выписке и о том, что требуется пациенту после госпитализации. Информация о госпитализации будет внесена в компьютеризированное личное дело больного в больнице и больничной кассе.



Первой израильской девочкой, которая была госпитализирована на дому, оказалась 11-месячная Гефен из Рамат-Гана. На этой неделе Гефен прибыла в отделение неотложной медицины при медцентре «Шнайдер». После постановки диагноза ей ввели антибиотики внутривенно, а затем выписали для дальнейшей госпитализации на дому под наблюдением медицинского и сестринского персонала центра «Шнайдер».



Д-р Эфрат Барон-Харлев, директор педиатрического центра «Шнайдер», заявила: «Мы горды возглавить проект госпитализации детей на дому, который был

реализован в Израиле впервые и является одним из немногих во всём мире. Мы считаем, что лучшее место для детей — их собственный дом, и, к нашему

удовольствию, доступность передовых технологий позволяет раздвигать границы больниц и с помощью передовых виртуальных средств проводить домашнюю госпитализацию из дома, параллельно с теплой заботой в лице сотрудников. Работа штата специалистов детского центра «Шнайдер» по-прежнему будет доступна детям — как на дому, так и в больнице, предоставляя им наилучший уход».



По словам д-р Орли Вайнштейн, заместителя гендиректора и главы больничного департамента в «Клалит», создание педиатрического амбулаторного отделения в детском центре «Шнайдер» — это революционный шаг, впервые осуществленный в Израиле: «Этот проект имеет мало аналогов такого рода в мире. Детский медцентр «Шнайдер» разработал план регулярной деятельности, который позволит госпитализировать ребенка на дому без ущерба для качества наблюдения и медицинской помощи, а также поможет семье и госпитализированным детям, которые будут находиться в наилучшем и наиболее подходящем для них месте. Этот шаг является частью многих процессов, которые проводятся в «Клалит» с учетом современных и передовых медицинских реалий».



Д-р Гилат Ливни, медицинский директор проекта «Больница на дому», заявила: «В рамках пилотной версии проекта на первом этапе ожидается госпитализация 10 пациентов в возрасте от шести месяцев до 18 лет, страдающих относительно простыми инфекционными заболеваниями. По мере накопления опыта мы сможем лечить более широкий круг детей с дополнительными, а также более сложными заболеваниями. Лечение, которое дети получат в «Больнице на дому», будет таким же хорошим, как и в медицинском центре «Шнайдер», но при этом — в среде, где они ощущают себя комфортно и уверенно. Мы уверены, что госпитализация детей на дому будет неизмеримо лучше для самоощущения пациентов и всей семьи.



По словам Нурит Барух, директора отделения сестринского ухода при детском медицинском центре «Шнайдер», госпитализация детей на дому — это

естественный и безопасный шаг, который изменит облик педиатрии: «Чтобы нынешний проект стал успешным, квалифицированный медицинский персонал больницы в течение длительного периода времени проходил обучение с целью вывести индивидуальный медицинский и сестринский уход на дому на самый высокий профессиональный уровень. Я ожидаю высокой степени удовлетворенности как детей, так и их родителей, а также обслуживающего персонала».



Д-р Литаль Йешарим, врач проекта «Больница на дому», сказала: «Я была очень рада посетить дом Гефен, пациентки «Больницы на дому», проекта, который

впервые в Израиле инициировала больница «Шнайдер». Мы сделали дополнительный шаг в качестве гибридной больницы, которая ориентирована на

благополучие юных пациентов и их семей, не снижая при этом качества ухода. Прелестная Гефен прекрасно взаимодействовала с нами. Она будет продолжать получать лучшее лечение, находясь дома».



Тами Барзани, медсестра, работающая в рамках проекта «Больница на дому», добавила: «Нет никаких сомнений в том, что это значительный прогресс в мире педиатрической медицины. Возможность приехать к пациентам на дом и оказать им наилучшую помощь на знакомой им территории создает положительный опыт как для пациентов и их семей, так и для медицинского персонала».