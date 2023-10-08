



Бруно Марс покинул Израиль после обстрелов

Поп-звезда Бруно Марс, чей концерт был отменен в Тель-Авиве из-за ракетных атак, покинул Израиль после массированного ракетного обстрела.



Вечером, 7 октября, в своем Instagram-сторис он показал, что вместе со своей командой стоял в Терминале 1 международного аэропорта Бен-Гурион.



"Бруно Марс покинул Израиль вместе с 60 членами съемочной группы. Он прилетел в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить турне", - сказано в сообщении.



Выступление Марса в Катаре запланировано на вечер, 9 октября. Когда он теперь выступит в Израиле, неизвестно.