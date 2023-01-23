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Британские антимонархисты планируют протесты на коронации короля Чарльза в мае
23.01.2023 00:32 Евгения Маркова

Британские антимонархисты планируют протесты на коронации короля Чарльза в мае

Группа кампании Republic заявила, что связалась с лондонской полицией по поводу своих планов провести мирную демонстрацию на Парламентской площади, над которой возвышается Вестминстерское аббатство, где коронуются британские монархи.

"Коронация — это торжество наследственной власти и привилегий, ей нет места в современном обществе. Эта бессмысленная театральная постановка стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов является пощечиной для миллионов людей, борющихся с кризисом стоимости жизни", — сказал Грэм Смит, исполнительный директор Republic.

Букингемский дворец заявил в субботу, 21 января, что коронация будет отмечаться шествиями, концертом в Виндзорском замке, уличными вечеринками, световыми шоу и общественным волонтерством.

74-летний Чарльз стал королем в сентябре после смерти его матери королевы Елизаветы. Коронация состоится 6 мая.

Опросы показали, что большинство британцев поддерживают монархию, но Republic заявила, что поддержка "медленно исчезает".
 

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