



Британские антимонархисты планируют протесты на коронации короля Чарльза в мае

Группа кампании Republic заявила, что связалась с лондонской полицией по поводу своих планов провести мирную демонстрацию на Парламентской площади, над которой возвышается Вестминстерское аббатство, где коронуются британские монархи.



"Коронация — это торжество наследственной власти и привилегий, ей нет места в современном обществе. Эта бессмысленная театральная постановка стоимостью в десятки миллионов фунтов стерлингов является пощечиной для миллионов людей, борющихся с кризисом стоимости жизни", — сказал Грэм Смит, исполнительный директор Republic.



Букингемский дворец заявил в субботу, 21 января, что коронация будет отмечаться шествиями, концертом в Виндзорском замке, уличными вечеринками, световыми шоу и общественным волонтерством.



74-летний Чарльз стал королем в сентябре после смерти его матери королевы Елизаветы. Коронация состоится 6 мая.



Опросы показали, что большинство британцев поддерживают монархию, но Republic заявила, что поддержка "медленно исчезает".

