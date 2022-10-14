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Суд оштрафовал Apple на $19 млн за Iphone без зарядки
14.10.2022 17:35 Евгения Маркова

Суд оштрафовал Apple на $19 млн за Iphone без зарядки

Спустя месяц после штрафа от министерства юстиции, суд в бразильском Сан-Паулу оштрафовал технологического гиганта Apple на сумму в 100 миллионов реалов (около 19 млн долларов).

"Извлечение зарядного устройства из комплекта поставки – антипотребительский шаг", – гласит вердикт суда.

Кроме того, бразильский суд постановил, что Apple должна бесплатно предоставить зарядное устройство всем, кто приобрел iPhone, начиная с 12 серии, и потребует этого. Apple заявила, что обжалует приговор, вынесенный по иску, поданному от имени Бразильской ассоциации потребителей.
 

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