



Суд оштрафовал Apple на $19 млн за Iphone без зарядки

Спустя месяц после штрафа от министерства юстиции, суд в бразильском Сан-Паулу оштрафовал технологического гиганта Apple на сумму в 100 миллионов реалов (около 19 млн долларов).



"Извлечение зарядного устройства из комплекта поставки – антипотребительский шаг", – гласит вердикт суда.



Кроме того, бразильский суд постановил, что Apple должна бесплатно предоставить зарядное устройство всем, кто приобрел iPhone, начиная с 12 серии, и потребует этого. Apple заявила, что обжалует приговор, вынесенный по иску, поданному от имени Бразильской ассоциации потребителей.

