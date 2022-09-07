



Бразилия требует от Apple прекратить продажи iPhone без зарядного устройства

Правительство Бразилии во вторник приказало компании Apple Inc прекратить продажу iPhone без зарядного устройства в стране, утверждая, что компания предоставляет потребителям неполноценный продукт.



Министерство юстиции Бразилии оштрафовало Apple на 12,275 млн реалов ($2,38 млн) и приказало отменить продажу iPhone 12 и более новых моделей, а также приостановить продажу любой модели iPhone, которая не поставляется в комплекте с зарядным устройством.



В приказе, опубликованном в официальном вестнике страны во вторник, министерство утверждало, что отсутствие в iPhone одного из важнейших компонентов является "преднамеренной дискриминационной практикой в отношении потребителей".



Власти отвергли аргумент Apple о том, что такая практика преследует цель сокращения выбросов углекислого газа, заявив, что нет никаких доказательств защиты окружающей среды от продажи смартфона без зарядного устройства.



Постановление поступило за день до того, как Apple Inc должна анонсировать свою новую модель iPhone.