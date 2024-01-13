



Бразилец проработал в одной компании 84 года

101-летний Уолтер Отман из Бразилии проработал всю жизнь в компании Industrias Renaux SA. Он был трудоустроен с 1938 года, что официально делает его карьеру достойной Книги рекордов Гиннеса.



Текстильная компания приняла Ортмана на работу, когда тому было всего 15 лет. Он начал с должности помощника в отделе доставки, но с годами его повысили до помощника по административным вопросам и, в конечном итоге, до менеджера по продажам.



За свою долгую карьеру мужчина проехал по делам фирмы по всему миру, кроме того он работал в разных филиалах, в разных странах и получал зарплату в девяти разных валютах.



Кроме того он успел полетать почти со всеми коммерческими авиакомпаниями, которые только были в истории бразильской авиации.



“Нужно любить работать. Я начал работать с готовностью и боевым духом. Вы не можете просто делать любую работу, чтобы сказать, что вы работаете. Это не считается. Вы не сможете это выдержать”.



В феврале 2022 года Уолтер Ортманн был официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самую продолжительную карьеру в одной компании (84 года и 9 дней). В 2002 году 19 апреля ему исполнилось 100 лет, но он не планирует уходить из единственной компании, в которой когда-либо работал.



Когда Орман начинал свою службу на фирме, все тексты печатались на печатных машинках, письма отправлялись только обычной почтой, а телефоны были “привязаны к стене”. Но, сегодня, благодаря технологиям, все проще и быстрее.



На вопрос журналистов, как ему удается так долго оставаться активным, Ортман дал простые советы - не сердиться, побольше улыбаться и радоваться, заниматься тем, что нравится, не заводить врагов, извиняться и жить спокойно. “Жизнь — это всего лишь переход здесь, на Земле, наслаждайтесь ею, делайте, что хотите”.

