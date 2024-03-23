



Бородина сделала неожиданное признание о травле в школе из-за нарядов

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина подвергалась жесткой травле в школе со стороны учительницы.



По данным "СтарХит", знаменитость призналась, что над ней издевались из-за дорогой итальянской одежды.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Вещи Ксении привозила мама из-за границы, когда разошлась со своим мужем.



"Учительница ставила меня к доске и говорила: "Смотрите, вот вы все в "Детском мире" одеваетесь, а ей вещи из Италии привезли“. И это было, конечно, очень жестоко. Я приходила домой и кричала: "Купите мне все в "Детском мире"! Я хотела быть как все. Нас к этому приучали", - пожаловалась она.

