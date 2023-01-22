



Борьба с антисемитизмом в Интернете: Meta - на первом месте

Социальная сеть Meta (Facebook) удаляет наибольшее количество антисемитского контента на платформе среди других соцсетей.



Об этом свидетельствует доклад организации, которая борется с различными видами антисемитизма в Интернете.



Согласно отчету, Facebook удалил 35% антисемитского контента в течение прошлого года. В 2021 году было удалено 23% таких материалов. На втором месте оказался TikTok, удаливший 33% такого контента.



Новая соцсеть GAB, основанная в 2016 году в качестве альтернативы Twitter, находится внизу таблицы по коэффициенту удаления антисемитского контента - всего 5%.