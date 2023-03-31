Новости » Life Style
Более 200 тысяч человек собрались в мечети Аль-Акса
31.03.2023 15:29 Алина Груднева

Более 200 тысяч человек собрались в мечети Аль-Акса

В пятницу, 31 марта, в мечети Аль-Акса на вторую пятничную молитву Рамадана собрались около 250 тысяч человек.

Об этом сообщает ВАКФ.

Уточняется, что молитва прошла спокойно. Информация о беспорядках и столкновениях не поступала.

Чтобы посетить мечеть Аль-Акса контрольно-пропускные пункты пересекли более 70 тысяч палестинцев. Некоторые проникли на территорию Израиля незаконно, перелезая через забор безопасности.

После пятничной молитве в Иерусалиме были замечены флаги в поддержку террористических организаций.

Как сообщалось ранее, силы безопасности были приведены в состоянии повышенной готовности в Иерусалиме, в Иудее и Самарии на фоне молитв в мечети Аль-Акса из-за Рамадана.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы