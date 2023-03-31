



Силы безопасности приведены в состояние боевой готовности

В пятницу, 31 марта, силы безопасности были приведены в состоянии повышенной готовности в Иерусалиме, в Иудее и Самарии на фоне молитв в мечети Аль-Акса из-за Рамадана.



По данным израильских СМИ, МАГАВ разместил 2300 бойцов в Иерусалиме и его окрестностях, а также в Иудее и Самарии.



По последним данным, примерно 52 тысяч палестинцев прибыли в Израиль, чтобы принять участие в молитвах.



По словам главы полиции Коби Шабтая, начало священного месяца Рамадан было "относительно спокойным", благодаря профессиональной работе сил безопасности.



Между тем, полиция сообщает, что в социальных сетях наблюдается всплеск подстрекательств со стороны террористических организаций.



Правоохранители пообещали поддерживать свободу вероисповедания и пресекать любые попытки использовать Рамадан или святые места для нарушения порядка, подстрекательства или поддержки терроризма.



Тем временем, утром в пятницу палестинцы во время молитвы в мечети Аль-Акса скандировали лозунги поддержки главарю боевого крыла ХАМАСа Мухаммаду Дейфу. Соответствующий момент засняли на камеру.