“Безупречный беспятнистый” жираф родился в зоопарке Теннесси – видео

Зоопарк Теннесси объявил о рождении ”единственного в мире безупречного беспятнистого жирафа”.



Самка жирафа родилась 31 июля, и вскоре работники зоопарка обнаружили, что младенец обладает уникальным окрасом.



Директор зоопарка Дэвид Брайт сообщил, что последний известный сетчатый жираф по имени Тошико родился в зоопарке Уэно в Токио в 1972 году.



Зоопарк рассматривает четыре имени для малютки – Кипеки, Фирьяли, Шакири и Джамелла. Представителей общественности попросят проголосовать за предлагаемые имена, начиная со вторника.

