“Безупречный беспятнистый” жираф родился в зоопарке Теннесси – видео
Зоопарк Теннесси объявил о рождении ”единственного в мире безупречного беспятнистого жирафа”.
Самка жирафа родилась 31 июля, и вскоре работники зоопарка обнаружили, что младенец обладает уникальным окрасом.
Директор зоопарка Дэвид Брайт сообщил, что последний известный сетчатый жираф по имени Тошико родился в зоопарке Уэно в Токио в 1972 году.
Зоопарк рассматривает четыре имени для малютки – Кипеки, Фирьяли, Шакири и Джамелла. Представителей общественности попросят проголосовать за предлагаемые имена, начиная со вторника.
A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx— CBS News (@CBSNews) August 21, 2023