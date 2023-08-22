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“Безупречный беспятнистый” жираф родился в зоопарке Теннесси – видео
22.08.2023 18:25 Наталья Богинская

“Безупречный беспятнистый” жираф родился в зоопарке Теннесси – видео

Зоопарк Теннесси объявил о рождении ”единственного в мире безупречного беспятнистого жирафа”.

Самка жирафа родилась 31 июля, и вскоре работники зоопарка обнаружили, что младенец обладает уникальным окрасом.

Директор зоопарка Дэвид Брайт сообщил, что последний известный сетчатый жираф по имени Тошико родился в зоопарке Уэно в Токио в 1972 году.

Зоопарк рассматривает четыре имени для малютки – Кипеки, Фирьяли, Шакири и Джамелла. Представителей общественности попросят проголосовать за предлагаемые имена, начиная со вторника.

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