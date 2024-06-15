



Бен Аффлек запил? Джей Ло и Дженнифер Гарнер подняты по тревоге

Звезда Голливуда Бен Аффлек злоупотребляет алкоголем на фоне развода с Дженнифер Лопес.



По данным Daily Mail, актер долго боролся с зависимостью, но на фоне проблем в браке сорвался.



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"Слышал, он пьет. У него внутри полно демонов, он действительно проблемный человек", - сообщил один из его друзей.



Еще один обеспокоенный знакомый заявил, что видел Аффлека "со стеклянными глазами". По слухам, из-за проблем с алкоголем подняты по тревоге Джей Ло и бывшая жена актера Дженнифер Гарнер.



Поговаривают, что недавно и одну, и вторую заметили возле его дома. Сначала прибыла Лопес с дочкой. Позже к нему домой приехала бывшая жена.