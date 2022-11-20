



BBC не освещала открытие ЧМ-2022 и сосредоточилась на коррупции в Катаре

Британская национальная телекомпания BBC не транслирует яркую церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Катаре, а вместо этого транслирует историю о коррупции и плохой репутации в области прав человека в принимающей стране.



Церемонию можно было посмотреть на веб-сайте BBC, но вместо по телевидению транслируется расследование коррупции, стоящей за процессом подачи заявок в Катаре, эксплуатации рабочих-мигрантов, которые строили стадионы, и несоблюдение прав геев, женщин и свободы слова в Катаре, который живет по консервативным мусульманским законам.

