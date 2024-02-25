



Бари Алибасов находится в реанимации: семья ждет прогнозов врачей

Российский артист Бари Алибасов, госпитализированный с инсультом, все еще находится в реанимации.



Информацию об этом подтвердил участник группы "На-На" Владимир Политов.



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Музыканту провели КТ и другие анализы. По словам сына Алибаса, врачи пока не сообщили о результатах обследования.



"Мой отец сейчас находится в больнице, его доставили туда днем, сделали КТ и другие анализы. Сейчас ждем результатов и прогнозов врачей", - сообщил Алибасов-младший, отметив, что экстренно вылетает в Москву.