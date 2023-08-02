



БАГАЦ обсуждает права геев на усыновление детей

Сегодня утром БАГАЦ собрался для обсуждения петиций, касающихся права членов ЛГБТ-сообщества усыновлять детей.



Судья Узи Фогельман заявил в начале заседания, что, поскольку в настоящее время нет закона, регулирующего этот вопрос, у суда может не остаться иного выбора, кроме как предложить свое толкование существующего закона, чтобы исправить существующую дискриминацию. Действующая формулировка закона гласит, что усыновление может осуществляться "мужчиной и его женой".



Представитель Генпрокуратуры на слушаниях сказал, что офис предпочел бы, чтобы этот вопрос решался на законодательном уровне, но отметил, что министр юстиции Левин сказал, что это было бы политически невозможно. Он добавил, что министр социального обеспечения недавно заявил, что он против того, чтобы разрешить гомосексуальным парам усыновлять детей, исходя из позиции защиты интересов детей.