



Австралийская футбольная лига: израильский флаг нельзя было допускать на игру

Австралийская футбольная лига (AFL) сообщила болельщикам, что израильский флаг “не должен был быть разрешен“ на матче между Северным Мельбурном и Западным побережьем в субботу, говорится в сообщении австралийского издания SEN.



Израильский флаг, а также Звезды Давида держал молодой фанат в поддержку Гарри Шизеля , еврейского игрока из команды, который недавно получил много антисемитских замечаний.



Согласно сообщению SEN, высокопоставленный сотрудник службы безопасности AFL якобы написал электронное письмо о флаге, в котором говорилось: “После того, как он был идентифицирован, он должен был быть конфискован, или владельца нужно было попросить уйти, если он отказался сдать флаг“.



Сообщается, что билеты и условия входа AFL гласят, что посетители не должны “носить или иным образом демонстрировать коммерческие, политические, религиозные или оскорбительные вывески и логотипы любого рода“.



Слово “националист“ также использовалось в статье SEN для обозначения израильского флага.



После статей СМИ в среду, в которых говорилось, что AFL, как сообщается, решил, что израильский флаг не должен быть разрешен на субботней игре Северный Мельбурн-Западное побережье, Zionism Victoria написала генеральному директору AFL, чтобы выразить свою озабоченность и получить разъяснения.



Глава Zionism Victoria Йосси Гольдфарб сказал: “Израильский флаг не более политический или националистический, чем флаг любой другой страны, но есть явные примеры того, как болельщики вывешивают флаги других стран на матчах или демонстрируют их игроками без каких-либо последствий“.

Он добавил: “Если действительно правильно, что израильский флаг не разрешен, в то время как другие разрешены, я боюсь, что в игре есть двойные стандарты“.



По его словам, некоторые люди могут счесть запрет исключительно на израильский флаг антисемитским, Гольдфарб сказал, что, хотя он уверен, что это не было намерением, выделение израильского флага “вызовет ужас среди членов еврейской общины“.



В заключение он сказал: “Мы обратились к генеральному директору AFL Гиллону Маклахлану с просьбой разъяснить ситуацию и с нетерпением ждем возможности обсудить с ним этот вопрос, чтобы его можно было быстро решить“.



Позже в среду AFL выступила с заявлением, в котором настаивала: “Мы хотим, чтобы болельщики прославляли свои клубы и игроков, и если это включает в себя демонстрацию национальных флагов, которые усиливают наследие игроков их команды, то AFL полностью поддерживает это. Мы должны чествовать наших игроков и игру при любой возможности".



Далее AFL объяснила, что электронное письмо, отправленное официальным лицом об израильском флаге, “было неправильной интерпретацией наших условий политики входа в день матча, и мы приносим извинения за любую путаницу“.



Ограничения, согласно заявлению, распространяются на флаги, баннеры и вывески, “которые имеют коммерческие и/или политические сообщения“.



В заявлении сообщалось: “AFL гордится нашим разнообразным и разносторонним опытом, верой и происхождением всех наших игроков и призывает фанатов продолжать праздновать это соответствующим образом“.



Гольдфарб сказал: “Мы безмерно благодарны AFL за их оперативный ответ на этот вопрос и за то, что они развеяли беспокойство населения. Их заверение станет большим облегчением для всех еврейских поклонников AFL, в частности для сторонников Северного Мельбурна, и, конечно, для еврейской общины в целом. Как сообщество, мы так же увлечены нашим футболом, как и Израилем. Мы также любим Гарри и очень рады, что каждый может публично отметить все аспекты игры и ее игроков, включая их наследие“.







