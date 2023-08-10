



Артемий Троицкий: Пугачева готова вернуться на сцену

Неужели в скором времени мы сможем посетить концерт Аллы Пугачевой где-нибудь в Израиле или Европе? О некоторых планах Примадонны стало известно ее давнему другу известному музыкальному критику Артемию Троицкому. Об этом пишет Тakprosto.



В свое время именно он стал первым пропагандистом рок-музыки в России. На его счету не один фестиваль, и очень многие рок-группы обязаны ему за продвижение своего творчества. Сегодня Артемий преподает в университетах Эстонии, Финляндии и Великобритании. В последнее время он несколько раз навещал Аллу Борисовну в Израиле. Примадонна поделилась с ним некоторыми своими идеями.



По словам Троицкого, все замыслы “пока скрыты туманом”, но известно, что Пугачева готовит для своих фанатов “очередной сюрприз”. Артемий не думает, что “Алла возьмет в руки микрофон и будет петь. Скорее всего, это будет продюсерский или наставнический проект. Возможно, в Израиле тоже появится фестиваль современной музыки и молодых исполнителей под ее руководством”. Троицкий не исключил, что может принять участие в таком проекте.



Напомним, совсем недавно в Юрмале Примадонна навестила свою подругу Лайму Вайкуле, которая организовала песенный фестиваль “Рандеву”. Максим Галкин сопровождал свою супругу и даже спел дуэтом с хозяйкой фестиваля.