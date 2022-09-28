



Арнольд Шварценеггер посетил Освенцим

Легендарный киноактер Арнольд Шварценеггер посетил место нацистского лагеря смерти Освенцим, чтобы донести послание против предубеждений и ненависти.



Актеру "Терминатора" и бывшему губернатору Калифорнии показали бараки и остатки газовых камер, которые сохранились, как свидетельство уничтожения немцами евреев и других людей национальностей во время Второй мировой войны.



Он также встречается с женщиной, над которой в 3-летнем возрасте ставил бесчеловечные эксперименты печально известный нацистский врач Йозеф Менгеле.



"Эта история должна остаться в живых, это история, которую мы должны рассказывать снова и снова", — сказал он после своего визита на место лагеря смерти, выступая в бывшей синагоге, где сейчас находится Фонд Еврейского центра Освенцим.

