



Археолог: бой Маска против Цукерберга в Колизее вызовет бунт

Бой Илона Маска против Марка Цукерберга в Колизее может вызвать бунт в Италии.



По данным TMZ, такое мнение выразил историк и археолог Дариус Арья.



По словам эксперта, в постановке боя такого масштаба в Колизее есть определенные проблемы, поскольку речь идет об объекте культурного наследия и туристической достопримечательности. Несмотря на все слухи, историк уверен, что "боя века" в этом месте не будет.



Он считает, что итальянцы выйдут на массовые акции протесты, если мероприятие все же разрешат провести.



А тем временем, в министерстве культуры Италии уже дали заднюю, подчеркнув, что от ведомства никто не контактировал ни с Цукербергом, ни с Маском относительно Колизея. Потому теперь в СМИ распространяют слухи о еще одной потенциальной площадке для боя - Лас-Вегас.