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Антарктида лишилась льда размером с Аргентину
02.08.2023 20:15 Ирина Демьянова

Антарктида лишилась льда размером с Аргентину

Антарктида лишилась льда на таком участке, который можно по площади сравнить с Аргентиной.

По данным CNN, вода в твердом состоянии потеряна на 1,6 млн квадратных километрах.

Таким образом, количество потерянного в 2023 году льда побило прошлогодний рекорд. 

По словам экспертов, в середине прошлого месяца площадь морского льда в Антарктиде была на 2,6 млн квадратных километров ниже, чем в среднем за 1981-2010 годы.

Исследователи бьют тревогу, ведь подобное явление является чрезвычайно редким. Однако, оно имеет место из-за изменений климата.

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