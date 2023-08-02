



Антарктида лишилась льда размером с Аргентину

Антарктида лишилась льда на таком участке, который можно по площади сравнить с Аргентиной.



По данным CNN, вода в твердом состоянии потеряна на 1,6 млн квадратных километрах.



Таким образом, количество потерянного в 2023 году льда побило прошлогодний рекорд.



По словам экспертов, в середине прошлого месяца площадь морского льда в Антарктиде была на 2,6 млн квадратных километров ниже, чем в среднем за 1981-2010 годы.



Исследователи бьют тревогу, ведь подобное явление является чрезвычайно редким. Однако, оно имеет место из-за изменений климата.