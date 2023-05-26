



Аномальная жара и грозы: в Израиле ожидаются выходные с необычной погодой

В то время как погода в Израиле будет не по сезону теплой в выходные дни Шавуота, в пятницу и субботу ожидаются локальные дожди и грозы, а также есть риски наводнений на востоке и юге Израиля.



Погода в пятницу будет переменно-облачной, а по всей стране будет ощущаться небольшое повышение температуры. Вечером и ночью небо будет оставаться облачным, а в северных горах страны ожидается усиление сильного ветра.



Повышение температуры продолжится и в субботу, а днем ​​усилится юго-западный ветер, воздух станет мутным, возможны песчаные бури на юге страны.

С раннего полудня могут начаться ливни, наряду с отдельными грозами, и есть небольшие опасения по поводу наводнений в южных и восточных реках Израиля.



В воскресенье будет некоторое облегчение от высоких температур, но все равно будет необычно жарко для этого времени года. Ожидается, что на большей части территории страны пройдут дожди и грозы, и сохраняется опасность наводнений.



Ожидается, что на юге Израиля сохранится сильный ветер.



В понедельник температура еще больше понизится, а дождь будет продолжаться по всей стране примерно до полудня.