



Американские морпехи проведут совместные учения с ЦАХАЛом

Морские пехотинцы США проведут с Армией обороны Израиля совместные военные учения.



Мероприятие, получившее название Intrepid Maven, стартует в Израиле в это воскресенье и продлится вплоть до 1 марта.



По данным Центрального командования сил морской пехоты США (MARCENT), около 200 морпехов присоединятся к пехотным и артиллерийским подразделениям ЦАХАЛа. Это уже шестые учения американских морпехов с участием союзных стран на Ближнем Востоке.



"Это прекрасная возможность для наших морских пехотинцев и моряков поработать вместе с нашими коллегами из Армии обороны Израиля. Цель нашей серии учений Intrepid Maven — улучшить взаимодействие и сотрудничество с партнерами. Наши действия поддерживают приоритет стратегии национальной обороны по развитию ключевых партнерских отношений и отражают как нашу неизменную приверженность Израилю в качестве нового партнера MARCENT, так и наше взаимное стремление к региональной стабильности", - сообщил командующий MARCENT генерал-майор Пол Рок-младший.



По его словам, эти учения являются отличной возможностью для повышения квалификации, знакомства с культурой и повышения боеготовности подразделений.