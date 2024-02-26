Алибасов в реанимации: новые подробности о состоянии артиста
Российский продюсер Бари Алибасов все еще находится в реанимации в Боткинской больнице Москвы, куда поступил с подозрением на инсульт.
По данным Telegram-канала Mash, его состояние оценивается как тяжелое.
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Источники сообщают, что у Алибасова нарушена работа правой половины тела.
Уточняется, что у артиста диагностировали прогрессирующую церебральную недостаточность на фоне ранее ишемического инсульта. Острых нарушений мозгового кровообращения после проведения КТ у него не выявлено.
В свою очередь, сын Алибасова сообщил журналистам, что его отец находится в сознании и "рвется домой".