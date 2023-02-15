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Актер Джек Глисон выставил на благотворительный аукцион свою статуэтку
15.02.2023 21:24 Юлия Фрилис

Актер Джек Глисон выставил на благотворительный аукцион свою статуэтку

Актер Джек Глисон, известный по роли короля Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов", выставил на благотворительный аукцион статуэтку своего героя, сообщает Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике.

Деньги от продаж будут направлены на приобретение тепловизора.

"Хочу поддержать Украину в ее борьбе за независимость. Вскоре я приеду к вам на несколько дней, а сейчас, поддерживая инициативу украинских коллег, хочу выставить на аукцион статуэтку, изготовленную одним художником в Лос-Анджелесе", - сказал звезда "Игры престолов".

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