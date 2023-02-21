



36-летний Mercedes-Benz продают за полмиллиона долларов

В США на аукционе Broad Arrow на торги выставили Mercedes-Benz W124 1987 года. За этот экземпляр владелец хочет получить от 575 000 до 625 000 долларов. Дело в том, что Mercedes AMG Hammer очень ценится коллекционерами. Всего было выпущено только 30 таких седанов. Уникальность автомобилю придает 6,0-литровый 385-сильный двигатель V8. С четырехступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 306 км/ч. Даже сегодня эти показатели впечатляют.



В AMG также доработали руль и подвеску, установили улучшенные тормоза. Внешне Mercedes AMG Hammer похож на обычный W124, но у него особые 17-дюймовые диски и заостренные углы крышки багажника. В салоне заменены приборы на торпедо и ручка рычага КПП.



Машина, выставленная на аукцион, имеет свою историю. Ее заказал американец Джон Байерли, причем не просто у компании AMG, а лично у Ричарда Буксбаума, тогдашнего генерального директора AMG в Северной Америке. Сохранилась переписка, где заказчик прописывает необходимые ему оборудование и характеристики. Это подтверждает, что данная машина изготовлена в единственном экземпляре.



Для переоборудования этого авто использовали стандартный W124 1987 года 300 E стоимостью 39 500 долларов США. Его отправили в Вестмонт, штат Иллинойс, в штаб-квартиру AMG North America. Там его превратили в мощный спорткар, взяв за работу еще 97 988,29 долларов США. Вся работа AMG была выполнена вручную, и сохранились даже копии почасовых карт рабочего времени механиков.



Пробег этого автомобиля, выставленного на аукционе, за 36 лет составил всего 52 400 км.