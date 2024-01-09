



2023-й стал годом рекордных потерь среди мирных жителей

В 2023 году зарегистрировано рекордное за последние 10 лет количество погибших и раненых среди мирных жителей в результате взрывов. Об этом сообщает BBC News.



Базирующаяся в Великобритании благотворительная акция по борьбе с вооруженным насилием (AOAV) в 2023 году зафиксировала увеличение на 122% числа жертв среди гражданского населения. В основном это увеличение обусловлено военными конфликтами, в том числе в Украине, Судане, Мьянме, а также в конфликте между Израилем и ХАМАС в Газе.



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В результате взрывов погибли по меньшей мере 15 305 мирных жителей, что на 122% больше, чем в 2022 году. Десятки тысяч получили ранения.



AOAV также отметила, что использование оружия воздушного базирования по всему миру выросло на 226% в 2023 году, с 519 инцидентов в 2022 году до 1694 в прошлом году. Организация зафиксировала значительный рост использования оружия наземного базирования в 2023 году.



Тем временем российские войска время от времени устраивают массированные ракетные атаки по украинским населенным пунктам. Последняя массированная атака россиян была утром 8 января. Взрывы слышали жители Харькова, Днепра, Запорожья, Кривого Рога а также Хмельницкого.