



18 тату любимой певицы - такой рекорд у фанатки Мадонны

Американка Тара Берри из Канзаса занесена в рекордов Гиннесса, как женщина с наибольшим количеством татуировок одного и того же музыканта на теле. Перед ней самой титулованной особой в этой номинации была англичанка Никки Паттерсон, у которой 15 татуировок рэпера Эминема.



Берри сказала, что сделала свою первую татуировку Мадонны в 2016 году. Тогда Мадонна объявила, что ищет татуированных фанатов для съемок в музыкальном клипе, но ее изображение певицы не было закончено вовремя, чтобы попасть в кадр.



“У меня уже было две татуировки с портретом Мадонны, когда я прочитала о женщине, у который в то время было 15 татуировок Эминема”, — рассказала Берри Книге рекордов Гиннесса.



“Многие, многие люди спрашивают, могут ли они сфотографировать и снять на видео мои руки. Я рада помочь”, — сказал Берри.



За нанесение тату девушке пришлось заплатить более чем в 9800 долларов.



“Я просила, брал взаймы, заключала сделки — все, что угодно, чтобы продвинуться вперед в этом процессе”, — сказал Берри.