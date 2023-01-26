



18-летняя американка не знала, что беременна, пока не родила

18-летняя Бри Блэнтон из Южной Каролины обнаружила, что беременна, только тогда, когда уже начала рожать.



У девушки не было живота и других симптомов беременности, сообщает Daily Mail.



Девушку доставили в больницу, когда она проснулась буквально согнувшись пополам от боли. Бри Блэнтон подумала, что обмочилась, но на самом деле у нее отошли воды.



Бри пришлось быстро приспособиться к мысли стать матерью, прежде чем всего два часа спустя она родила свою маленькую девочку Окли.



"Я проснулась рано и подумала, что обмочилась. Я согнулась вдвое от боли. Когда мне сказали, что я беременна и рожаю, я была в полном шоке. Я сказала своим друзьям, что у меня родился ребенок, и они сказали: "Но на прошлой неделе ты не была беременна", - рассказывает Бри Блэнтон.



Мать девушки утверждает, что на восьмом месяце беременности ее дочь носила бикини, живота не было, а тест - был отрицательным.