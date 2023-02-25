



Злоупотребление каннабисом повышает риск ишемической болезни сердца

Исследование Американского колледжа кардиологов совместно с Всемирным конгрессом кардиологов является одним из крупнейших и наиболее полных на сегодняшний день для изучения потенциальных долгосрочных последствий употребления наркотика для сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца ИБС является наиболее распространенной формой сердечных заболеваний и возникает, когда артерии, снабжающие сердце кровью, сужаются из-за накопления холестерина. ИБС обычно вызывает боль в груди, одышку и усталость и может привести к сердечному приступу.



“Мы обнаружили, что употребление каннабиса связано с ИБС, и, по-видимому, существует зависимость доза-реакция, заключающаяся в том, что более частое употребление каннабиса связано с более высоким риском ИБС”, – сказал ведущий автор исследования Ишан Паранджпе, доктор медицинских наук и врач-резидент Стэнфордского университета. “С точки зрения общественного здравоохранения это показывает, что, вероятно, существует определенный вред от употребления каннабиса, который ранее не признавался, и люди должны это учитывать”.



Используя данные Исследовательской программы “Все мы” Национального института здравоохранения, которая включает подробную информацию о здоровье и привычках 175 000 человек, исследователи сначала проанализировали взаимосвязь между частотой употребления каннабиса и частотой ИБС. Затем они использовали менделевскую рандомизацию, основанную на генетике, для выявления причинно-следственной связи между расстройством, связанным с употреблением каннабиса, и риском ИБС.



Результаты показали, что у ежедневных потребителей каннабиса вероятность развития ИБС на 34% выше, чем у тех, кто никогда не употреблял марихуану. Напротив, ежемесячное употребление каннабиса не было связано со значительным увеличением риска ИБС.



Основываясь на этих выводах, исследователи заявили, что важно, чтобы люди знали, что употребление каннабиса сопряжено с риском, и обязательно сообщали своему врачу, если они употребляют каннабис, чтобы медики могли предпринять соответствующие шаги для наблюдения за здоровьем их сердца.

Наборы данных, использованные в этом исследовании, не делали различий между формами употребления каннабиса.