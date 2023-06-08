



Жаркая погода может усугубить приступы мигрени

Жаркая и туманная погода может вызвать приступы мигрени. Доктор Овед Даниэль, председатель Израильского общества головной боли, объясняет, как выглядят эти приступы и что можно сделать, чтобы их избежать. Сильный туман и высокие температуры, которые недавно были зафиксированы в Израиле, могут вызвать приступы мигрени и даже усугубить частоту и интенсивность боли у тех, кто страдает от мигрени.



Приблизительно миллион израильтян страдает мигренями различной степени тяжести, и более половины из них чувствительны к погодным изменениям, включая воздействие сильного солнечного света, очень жаркой или холодной погоды, высокой влажности или сухого воздуха, а также частиц пыли, что приводит к усилению мигрени. приступов мигрени.



Мигрень – это распространенное неврологическое расстройство, которое вызывает умеренные или сильные головные боли с различной частотой. На самом деле, мигренозные расстройства являются наиболее распространенным неврологическим заболеванием в мире, от которого страдают около 15% населения мира. Его распространенность в Израиле составляет около 10-15% взрослого населения, при этом у женщин вероятность развития мигрени в два-три раза выше.



Всемирная организация здравоохранения определила мигрень как ограничивающее хроническое заболевание, которое вызывает заметные проблемы в функционировании и значительный ущерб качеству жизни, нанося вред общему здоровью пациента, семейным отношениям, социальному функционированию и способности работать и учиться.



Приступ мигрени характеризуется эпизодическими головными болями, обычно односторонними, с умеренным уровнем боли, которые могут длиться до 72 часов или даже дольше. Человек, испытывающий это, также может страдать от тошноты или рвоты. Боль усиливается при физической нагрузке, а у некоторых людей она также может усиливаться при воздействии света и шума.



Можно выделить две основные формы мигрени – с аурой и без. В случае приступа мигрени с аурой, она появляется перед началом головной боли и длится в среднем около получаса. Она часто проявляется нарушением зрения с появлением мигающих или зубчатых огней или слепых пятен в поле зрения, ощущение беспокойства в теле или трудности в речи. Имеются также данные о том, что в некоторых случаях в течение 24 часов, предшествующих приступу, появляется чувство нервозности, усталости и либо отсутствие, либо избыток аппетита.



Около половины страдающих мигренью могут быть очень чувствительны к изменениям погоды. Установлено, что изменения погоды приводят к тому, что химическая система в мозге выходит из равновесия, вызывая изменение уровня серотонина, что способствует развитию приступа мигрени.



Еще один фактор, усиливающий связь между воздействием яркого солнечного света и обострением заболевания, заключается в том, что у людей, страдающих мигренью, зрительные нервы более чувствительны к свету, чем у людей, не страдающих мигренью. Кроме того, меньшее количество часов сна влияет на приступы мигрени, а поскольку продолжительность летнего сна короче, можно ожидать и обострения приступов мигрени. Различные триггеры могут вызывать более частые и интенсивные приступы, включая сильный солнечный свет, экстремально жаркую или холодную погоду, высокую влажность или сухой воздух, ветреную, ненастную погоду и изменения атмосферного давления.



Чтобы уменьшить частоту приступов и интенсивность боли, можно предпринять несколько основных шагов. Во-первых, рекомендуется вести дневник головной боли, в котором фиксируются приступы и факторы, которые к ним привели. Это помогает выявить триггеры, связанные с погодой, и мы можем максимально их нейтрализовать. Например, когда слишком жарко, оставайтесь в закрытом и тенистом месте и старайтесь не выходить из дома. Еще одна рекомендация – стараться вести здоровый образ жизни и следить за тем, чтобы есть здоровую пищу, заниматься физической активностью, много пить, высыпаться и по возможности избегать стрессов.



Важно помнить, что лекарство следует принимать сразу после начала приступа мигрени, а не ждать, пока оно ухудшится. Есть много безрецептурных обезболивающих, которые относятся к семейству триптанов. В течение последних двух лет на рынок вышло новое поколение растворимых пероральных препаратов, которые эффективны как в предотвращении приступа, так и в предотвращении и снижении частоты приступов. Преимущество новых препаратов в том, что они имеют отличный профиль безопасности, то есть практически не вызывают побочных эффектов, поэтому пациенты могут быстро вернуться к своим повседневным делам и вести обычный образ жизни.