



Замедленная бомба: Трихлорэтилен провоцирует развитие болезни Паркинсона

Согласно новому исследованию, используемое в химчистке токсичное вещество может увеличить риск развития болезни Паркинсона. Исследователи говорят, что люди, подвергшиеся воздействию промышленного растворителя, на 70% чаще получают такой диагноз. В ходе исследования были проанализированы тысячи бывших морских пехотинцев, дислоцированных в лагере Лежен в Северной Каролине, где водоснабжение было загрязнено химическим веществом под названием трихлорэтилен (ТХЭ), а также другими летучими органическими соединениями. Опасное химическое вещество также было обнаружено в кофе без кофеина, сообщает Mirror.



“Воздействие трихлорэтилена в воде может увеличить риск болезни Паркинсона. Миллионы людей во всем мире подвергались и продолжают подвергаться воздействию этого вездесущего загрязнителя окружающей среды”, – объясняет профессор Калифорнийского университета Сэмюэл Голдман.



Запрещенный в пищевой и фармацевтической промышленности с 1970-х годов, ТХЭ перестал применяться в химчистке еще в середине 50-х годов. Однако, химическое вещество по-прежнему используется для очистки и обезжиривания металлов, а также в качестве растворителя для экстракции в текстильной промышленности.



Питьевая вода, потребляемая в морском лагере, была загрязнена в период с 1953 по 1987 год. Средние месячные уровни ТХЗ в системе водоснабжения базы превышали допустимое количество более чем в 70 раз. Команда сравнила количество случаев болезни Паркинсона среди 172 000 ветеранов из лагеря и 168 000 сверстников в Кэмп-Пендлтоне в Калифорнии, где питьевая вода была чистой. Результаты показали, что спустя 30 лет в общей сложности 279 ветеранов из Кэмп-Лежен и 151 из Кэмп-Пендлтон получили диагноз Паркинсона, то есть 0,33 и 0,21 процента соответственно.



“Компьютерные модели показали, что у ветеранов Кэмп-Лежен риск болезни Паркинсона на 70% выше, чем у ветеранов Кэмп-Пендлтона”, – утверждает профессор Голдман.



Треть источников водоснабжения в США содержит измеримые количества ТХЭ, что затем приводит к накоплению химического вещества в почве. Опасный элемент может проникать в организм через легкие, кожу и кишечник, воздействие его возможно при профессиональном использовании, потреблении зараженной пищи и воды или во время купания.



“Отражая его повсеместное распространение в окружающей среде, ТХЭ постоянно обнаруживают в грудном молоке, крови и моче человека”, – обеспокоен Голдман. “Сотни тысяч членов семей и гражданских служащих, подвергшихся воздействию загрязненной воды в лагере Лежен, также могут подвергаться повышенному риску болезни Паркинсона, рака и других последствий для здоровья”.



Результаты исследования показывают, что риск болезни Паркинсона на 70% выше у людей, подвергшихся воздействию ТХЭ и других ЛОС 40 лет назад.

“Трихлорэтилен является повсеместным загрязнителем окружающей среды, который используется во всем мире с 1920-х годов. Многие миллионы людей подвергались и продолжают подвергаться воздействию”, – делится неутешительными данными профессор Голдман.