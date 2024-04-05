



THE WEEK: Лучшие системы здравоохранения в мире

После смертоносной пандемии здравоохранение вышло на первый план как глобальная проблема. В то время как США сталкиваются с проблемами в области здравоохранения, включая повышенную материнскую смертность и более низкую продолжительность жизни по сравнению с некоторыми развитыми странами, в других странах существуют системы, способствующие улучшению медицинских результатов. Более доступное и недорогое медицинское обслуживание может улучшить качество жизни людей и уменьшить неравенство между социальными классами. Вот четыре лучшие в мире системы здравоохранения.



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Бельгия



Система здравоохранения Бельгии является доступной и недорогой. Широкий спектр услуг охватывает практически все население страны, а система здравоохранения финансируется государством за счет средств социального страхования и налогов. "Делая упор на профилактику заболеваний, система фокусируется на раннем выявлении и экономически эффективных мерах", - отмечает Insider Monkey. Страна также "может похвастаться развитой сетью медицинских учреждений и известными медицинскими исследовательскими институтами, такими как Университет Антверпена, Университет Хасселта и KU Leuven, среди прочих".



Бельгия тратит значительные средства на здравоохранение. Страна "входит в десятку лидеров по расходам на здравоохранение среди стран ЕС, достигая 10,7 % ВВП в 2019 году. При относительно высоких государственных расходах на здравоохранение внеплановые платежи домохозяйств составили 18,2% и были потрачены в основном на некомпенсируемые услуги, официальные соплатежи и дополнительные счета", - говорится в докладе Европейского центра здравоохранения. Средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и 80 лет для мужчин.



Япония



Япония "поддерживает систему медицинского страхования, в которую обязаны вступать все лица, постоянно проживающие в Японии более трех месяцев, что позволяет людям, живущим в Японии, получать доступ к соответствующим медицинским услугам по приемлемой для них цене", - говорится в докладе Всемирного экономического форума. Кроме того, пациентам разрешается "выбирать любое медицинское учреждение, от небольших клиник до крупных больниц с новейшим медицинским оборудованием, и все медицинские услуги предоставляются по единой цене в любой точке Японии". Система в основном финансируется государством за счет средств налогоплательщиков, а некоторые аспекты системы требуют самостоятельной оплаты или соцстрахования.



Система здравоохранения "охватывает 98,3% населения, а отдельная государственная программа социальной помощи, предназначенная для малоимущих людей, охватывает остальных", - говорится в сообщении Колумбийского университета. В стране одни из лучших медицинских показателей в мире: средняя продолжительность жизни составляет 88 лет для женщин и 82 года для мужчин. Показатели младенческой и материнской смертности также одни из самых низких в мире.

Самым большим риском для системы является рост медицинских расходов в стране, вызванный "быстрым старением населения и вялым ростом доходов, вызванным медленным экономическим ростом", - говорится в сообщении Всемирного экономического форума.



Швеция



Система здравоохранения Швеции децентрализована, или "регулируется государством и управляется на местном уровне", где "Министерство здравоохранения и социальных дел определяет общую политику в области здравоохранения", а "регионы страны финансируют и предоставляют услуги здравоохранения, а муниципалитеты отвечают за пожилых людей и инвалидов", сообщает Фонд Содружества. Все легальные резиденты автоматически получают медицинское обслуживание. "Существуют как государственные, так и частные медицинские учреждения, и для них действуют одинаковые правила", - говорится на сайте Швеции.



"Шведская система здравоохранения отличается высоким уровнем государственного финансирования, всеобщим охватом населения, амбициозным внедрением современных технологий и усилиями по популяризации здорового образа жизни", - говорится в сообщении Европейской обсерватории здравоохранения. Средняя продолжительность жизни составляет около 85 лет для женщин и 82 года для мужчин, а показатели материнской и младенческой смертности низкие. "Эти характеристики способствуют низкому уровню неудовлетворенных потребностей, благоприятным результатам в области здравоохранения и хорошему состоянию здоровья населения по сравнению с другими странами".



Тайвань



На Тайване действует всеобщая система здравоохранения. "Единая система финансируется в основном за счет страховых взносов, взимаемых с заработной платы, хотя правительство предоставляет щедрые субсидии на страховые взносы для семей с низкими доходами, государственных служащих и других лиц", - говорится в сообщении Фонда Содружества. "Медицинские услуги предоставляются в основном частными поставщиками по контракту". Каждый гражданин и резидент, проживший в стране более шести месяцев, обязан быть зачислен в систему здравоохранения.



Система единого медицинского страхования оказалась весьма успешной. "Льготы довольно обширны: больничное обслуживание, первичная помощь, рецептурные лекарства, традиционная китайская медицина", - отмечает Vox. "Пациенты должны вносить доплату за посещение врача, выписку рецепта или посещение скорой помощи, но она, как правило, невелика". Средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и 78 лет для мужчин, а показатели младенческой и материнской смертности низкие. Но в больницах не хватает персонала и они переполнены, потому что "национальное медицинское страхование Тайваня предоставило пациентам настолько выгодные условия медицинского обслуживания, что они перегружают систему".

