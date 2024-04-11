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Выявлено удивительное свойство лаврового листа для здоровья
11.04.2024 05:35 Алина Груднева

Выявлено удивительное свойство лаврового листа для здоровья

Лавровый лит содержит много полезных свойств для здоровья.

По данным портала "Медправда", масла улучшают пищеварение и процесс переваривания пищи, что позволяет снизить риск вздутия живота и других расстройств ЖКТ.

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Более того, продукт содержит антиоксиданты, витамины С и A. Все это защищает клетки от свободных радикалов и укрепляет иммунную систему, а также снижает риск развития рака.

В свою очередь, кумарин улучшает кровообращение, а линалоол улучшает настроение и успокаивает нервную систему. Более того, лавровый лист обладает антибактериальными свойствами.

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