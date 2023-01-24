



Выявлена связь между разрушением зубов и весом

У людей с ожирением или, наоборот, недостаточным весом значительно больше разрушенных зубов, чем у остального населения.



К такому выводу пришли израильские ученые из Еврейского университета и Медицинского центра "Хадасса".



В выборке тех, кто имел нормальный или избыточный вес, в среднем было 2 или 2,1 разрушенных зуба соответственно. У людей с ожирением, так и среди людей с недостаточным весом, в среднем было 2,4 зуба с кариесом.



В исследовании использовалась стандартная классификация людей по индексу массы тела: менее 18,5 баллов — недостаточный вес; от 18,5 до 25 — нормальный; от 25 до 30 — избыточный вес, от 30 — ожирение.



"Это исследование демонстрирует положительную связь между категориями людей с недостаточным весом и ожирением и кариесом зубов", — отметила доктор Галит Альмознино из отделения оральной медицины.



Она подчеркнула, что люди из этих весовых категорий должны проявлять особую бдительность в отношении здоровья зубов.

