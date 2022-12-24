



Выявлена причина длительной потери обоняния после COVID



Ученые из Университета Дьюка, Гарварда и Калифорнийского университета выяснили причину длительной потери обоняния после COVID-19.



Они использовали анализ отдельных клеток.



"Этот подход выявил обширную инфильтрацию Т-клеток, участвующих в воспалительной реакции, в обонятельном эпителии, тканях в носу, где расположены обонятельные нервные клетки. Этот уникальный воспалительный процесс сохранялся, несмотря на отсутствие определяемых уровней SARS-CoV-2", - сказано в заявлении.



По словам ученых, количество обонятельных нейронов было уменьшено из-за повреждения ткани в результате воспаления. А нейроны сохраняли некоторую способность к восстановлению даже после иммунного натиска.

