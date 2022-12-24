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Выявлена причина длительной потери обоняния после COVID
24.12.2022 11:12 Алина Груднева

Выявлена причина длительной потери обоняния после COVID


Ученые из Университета Дьюка, Гарварда и Калифорнийского университета  выяснили причину длительной потери обоняния после COVID-19.

Они использовали анализ отдельных клеток.

"Этот подход выявил обширную инфильтрацию Т-клеток, участвующих в воспалительной реакции, в обонятельном эпителии, тканях в носу, где расположены обонятельные нервные клетки. Этот уникальный воспалительный процесс сохранялся, несмотря на отсутствие определяемых уровней SARS-CoV-2", - сказано в заявлении.

По словам ученых, количество обонятельных нейронов было уменьшено из-за повреждения ткани в результате воспаления. А нейроны  сохраняли некоторую способность к восстановлению даже после иммунного натиска.
 

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