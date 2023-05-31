



Выявлен сорт чеснока, способный бороться с COVID и гриппом

Ученые выявили австралийский сорт чеснока, который способен сдержать распространение в организме инфекций, связанных с коронавирусом и гриппом.



Соответствующее исследование провели Институт инфекций и иммунитета Питера Доэрти и сельскохозяйственная компания Australian Garlic Producers.



Команда специалистов протестировала около 20 сортов, но лабораторные испытания показали, что лишь один из них эффективен в сдерживании распространения вирусов в организме.



Согласно результатам исследования, экстракты чеснока, которому только предстоит дать название, обладают способностью останавливать распространение вирусных клеток SARS-CoV-2 и гриппа А в пищеварительной системе. Этот сорт выращивается в Мербейне, на северо-западе Виктории.



По словам одного из авторов исследования, доктора Маколи, если такой чеснок принимать в качестве пищевой добавки, то он поможет сдержать заражение клеток пищеварительного тракта, позволяя иммунной системе самостоятельно бороться с вирусом.