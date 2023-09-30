



Вылечить рак за 60 дней: ученые на пути к новому прорыву

Американские ученые разрабатывают имплантат, который позволит, по их прогнозам, вылечить рак всего за 60 дней.



По данным газеты The Daily Mail, устройство по размеру будет меньше мелка.



По словам ученых, имплант будет работать как система обнаружения рака, которое будет показывать, какие лекарства и в какой дозировке необходимы пациенту. Устройство HAMMR будет содержать много датчиков, которые фиксируют рост раковых клеткок и регулируют высвобождение иммунотерапевтических препаратов в режиме реального времени в зависимости от реакции пациента.



Минимально инвазивная процедура позволяет имплантировать устройство в брюшную полость. Имплантат позволит врачам реагировать на любые изменения намного быстрее, чем при нынешней системе ожидания результатов анализов и разработки плана лечения. Цель ученых - провести испытания на людях в течение пяти лет.