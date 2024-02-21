



Врачи были потрясены тем, что обнаружили в пенисе 73-летнего сластолюбца



73-летнему мужчине из Австралии пришлось перенести операцию через 24 часа после того, как он вставил в уретру три маленькие батарейки для "сексуального удовлетворения". Несмотря на многочисленные попытки, он так и не смог их извлечь, что вынудило его обратиться за срочной медицинской помощью.



Этот странный случай вошел в мартовский выпуск "Urology Case Reports" - серию публикаций в открытом доступе, выпущенную журналом Urology.



Мужчина был вынужден обратиться за медицинской помощью после того, как не смог извлечь батарейки размером 13,5 мм в ширину и 3,2 мм в высоту.



Ранее мужчина также вставлял предметы в уретру для сексуального удовлетворения и не сталкивался с проблемами при их извлечении.



Но в этот раз батарейки "мигрировали более проксимально внутри пенильной уретры", из-за чего он не смог их извлечь.



После того как мужчина был госпитализирован, врачи быстро приступили к удалению батареек, поскольку их коррозионная активность могла вызвать некроз - отмирание тканей организма - всего за два часа.



Врачам пришлось использовать щипцы, чтобы извлечь батареи.



В отчете говорится, что мужчина боролся с эректильной дисфункцией в течение последних трех лет и также прошел курс ударно-волновой терапии.



Через десять дней после выписки он вернулся в больницу с жалобами на отек пениса и выделения из уретры.



"Был сделан разрез на коже пениса", - говорится в исследовании, и добавляется, что из него вытекло "большое количество" жидкости.

Далее в исследовании говорится, что "учитывая сложность травмы, было решено, что для формальной реконструкции пенильной уретры, скорее всего, потребуется трехэтапное восстановление".

Но после оценки ситуации "было решено, что лучшим вариантом будет отказ от дальнейшей реконструкции пениса".