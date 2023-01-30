Новости » Здоровье
Впервые в Израиле: врачи применили революционный метод лечения рака
30.01.2023 21:44 Ольга Белозерова

Впервые в Израиле: врачи применили революционный метод лечения рака

На этой неделе врачи Медицинского центра Вольфсон в Холоне успешно внедрили новый метод лечения рака поджелудочной железы. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Лечение, которое ранее никогда не применялось в Израиле, включало введение радиоактивного вещества под названием "Онкосил" пациенту, который болен раком поджелудочной на последней стадии. 

Это инновационное лечение одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как прорывная технология, и на сегодняшний день его применили для 250 больных в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

"Хотя сегодня общепринятым лечением пациентов с раком поджелудочной железы является один из двух типов химиотерапии, [это] уникальное лечение позволяет доставлять большое и концентрированное количество радиации непосредственно в опухоль, не затрагивая и не повреждая другие органы", - пояснил доктор Томер Гринер, заведующий отделением инвазивной эндоскопии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы