



ВОЗ: смертность в Газе от болезней может быть выше, чем от бомб

В Газе на фоне непригодных для жизни условия из-за болезней может погибнуть больше людей, чем от бомбардировок.



Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.



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"Учитывая условия жизни и отсутствие здравоохранения, от болезней может умереть больше людей, чем от бомбардировок", - отметил он.



Гебрейесус также рассказал о ситуации с заболеваемостью в Газе. По его словам, от острых респираторных инфекций страдают 111 тысяч человек, от чесотки - 12 тысяч, от педикулеза - 11 тысяч, от диареи - 75 тысяч, от кожных заболеваний - 24 тысяч, от стрептодермии - 2500, от ветряной оспы - 2500, и от желтухи - 1100.





