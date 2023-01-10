



ВОЗ рекомендует носить маски из-за особо заразного подварианта Omicron



Страны должны рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать пассажирам носить маски на дальнемагистральных рейсах из-за стремительного распространения нового подварианта штамма коронавируса Omicron COVID-19 в США.



Об этом объявила Всемирная организация здравоохранения.



По данным ВОЗ, в странах Европы подвариант XBB.1.5 был обнаружен в небольшом количестве, однако он начал стремительно распространяться.



Как отметила старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, пассажирам нужно рекомендовать носить маски в условиях повышенного риска, таких как дальние перелеты.



"Это должна быть рекомендация для пассажиров, прибывающих из любого места, где широко распространена передача COVID-19", - отметила она.



По данным ВОЗ, на наиболее трансмиссивный подвариант Omicron XBB.1.5 приходится примерно 27,6% случаев заражения в Штатах за неделю.

