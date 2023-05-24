



ВОЗ: мир на пороге более смертоносной пандемии, чем COVID-19

Миру необходимо подготовиться к новой пандемии, которая будет смертоноснее COVID-19.



Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



"Угроза появления еще одного варианта, вызывающего новый рост заболеваемости и смертности, сохраняется. И угроза появления еще одного нового патогена с еще более смертоносным потенциалом остается. Когда на пороге будет следующая эпидемия, а это произойдет, мы должны быть готовы решительно отреагировать", - предупредил он.



По словам Гебрейесуса, если не предпринять меры прямо сейчас, то потом может стать слишком поздно.



Всемирная организация здравоохранения определила "приоритетные" инфекционные заболевания, которые могут вызвать следующую пандемию. В список вошли Эбола, Марбург, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром, COVID-19, вирус Зика и так называемая "Болезнь X".

