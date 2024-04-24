



Волшебное влияние манго на организм

Исследование показало, что манго защищает тело от старения и способно продлить вам жизнь на десятки лет.



Причина кроется в огромном количестве витаминов, минералов и клетчатки, содержащихся в этом фрукте.



Полезные свойства манго: