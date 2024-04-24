Волшебное влияние манго на организм
Исследование показало, что манго защищает тело от старения и способно продлить вам жизнь на десятки лет.
Причина кроется в огромном количестве витаминов, минералов и клетчатки, содержащихся в этом фрукте.
Полезные свойства манго:
- Налаживает процессы пищеварения, ускоряет метаболизм.
- Укрепляет защитные силы организма.
- Восстанавливает остроту зрения.
- Улучшает эластичность кожи и волос
- Укрепляет сердце и сосуды.
- Улучшает память, активируя работу мозга.
- Уменьшает риски заболевания раком.
- Помогает организму в борьбе с воспалительными процессами.