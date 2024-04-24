Новости » Здоровье
Волшебное влияние манго на организм
24.04.2024 04:30 MIGnews.com

Волшебное влияние манго на организм

Исследование показало, что манго защищает  тело от старения и способно продлить вам жизнь на десятки лет.

Причина кроется в огромном количестве витаминов, минералов и клетчатки, содержащихся в этом фрукте. 

Полезные свойства манго:

  • Налаживает процессы пищеварения, ускоряет метаболизм.
  • Укрепляет защитные силы организма.
  • Восстанавливает остроту зрения.
  • Улучшает эластичность кожи и волос
  • Укрепляет сердце и сосуды.
  • Улучшает память, активируя работу мозга.
  • Уменьшает риски заболевания раком.
  • Помогает организму в борьбе с воспалительными процессами.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы