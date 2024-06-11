



В Японии зафиксировано рекордное число зараженных бактерями, пожирающими плоть

В Японии продолжает расти число зараженных гемолитическим стрептококком, из-за которого отмирают ткани рук и ног при тяжелом течении болезни.



По данным информационного агентства Kyodo, за пять месяцев из-за бактерий, пожирающих плоть, пострадали гораздо больше людей, чем за весь 2023 год.



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В прошлом году в стране был зафиксирован 941 зараженный. За пять месяцев 2024-го пострадали уже 977 человек. Медики пытаются выяснить, по какой причине так растет количество инфицированных.



В Токио население призвали быть осторожнными, чтобы не допускать заражения воздушно-капельным путем.